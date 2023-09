Non ci sono bidelli | ad aprire la scuola va il sindaco | la storia di Casale di Scodosia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Adi, 5mila anime in provincia di Padova, ildeve fare anche il collaboratore scolastico. E’ lui adil plesso della primaria per garantire l’attività di pre-a una decina di bambini. A raccontare a ilfattoquotidiano.it questa vicenda è lui stesso, Marcello Marchioro, uno di quei leghisti che sul suo profilo Facebook posta foto di lui mentre consegna il diario di benvenuto ad Amir o a Ghali: “Negli ultimi anni ero riuscito a garantire questo servizio attraverso la disponibilità dei giovani che svolgono il Servizio Civile. Ne ho sempre avuti due o tre ma quest’anno mi son trovato con uno solo che però in questo periodo doveva frequentare un corso di formazione promosso proprio dal dipartimento delle politiche giovanili. Avendo fatto l’accordo con il dirigente ...