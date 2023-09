Noleggio fontana cioccolata per matrimoni o ricevimenti

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Siamo sicuri che non tutte le persone conoscono nello specifico ilperché si tratta di un qualcosa che è un po’ meno famoso dal punto di vista delrispetto ad altri arredi legati al catering. Esistono aziende diche offrono proprio unadi cioccolato, che molto spesso è in acciaio inox, e si caratterizza per avere un sistema di controllo della temperatura manuale non automatico, potendo funzionare in maniera continua per circa 12 ore, senza nemmeno il rischio di bloccarsi. Tutto questo è possibile grazie al fatto che c’è un sistema interno di smaltimento di granuli che potrebbero eventualmente esserci, anche se non è sicuro. Spesso e volentieri parliamo di unache si può smontare facilmente: di conseguenza ...