Nocera Inferiore | incidente sul lavoro | operaio schiacciato da pannelli fotovoltaici

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Attimi di paura in un’azienda a, dove undi 43 anni originario di Pagani ma residente a Castel San Giorgio – come riporta Salerno notizie – è rimastodaiche stava scaricando dal camion.dal peso del materiale, il lavoratore è rimasto ferito gravemente. I colleghi e altri operai hanno avvertito i soccorsi: i sanitari del 118, che velocemente hanno raggiunto il posto dell’, hanno prestato le prime cure e poi trasportato in codice rosso il 43enne all’ospedale Umberto I di. Segui ZON.IT su Google News.

