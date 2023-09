(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il governo addita il110% a capro espiatorio, come se tutte le difficoltà economiche attuali fossero colpa della misura che ci ha salvati dopo la pandemia.Lidia De Santisvia email Gentile lettrice, è questione di faccia tosta, una dote che Meloni e compagni posseggono a iosa. Ilè stato il motore della crescita post pandemica, ma era una misura eccezionale che andava ricalibrata con gradualità. Non ci voleva un genio per capire che abolirla in modo repentino avrebbe provocato crolli a catena. Però i cervelli dei melonari non c’erano arrivati. Così il Pil è passato dal +8,3% procurato dall’ultima finanziaria di Conte, al +3,7 di Draghi, al pessimo –0,4 del trimestre scorso. E penso che scenderà ancora tra poco, quando nel ciclo dei consumi mancheranno anche 7-8 miliardi del Reddito di cittadinanza. Quelli erano soldi impiegati ...

...ideologica della destra ha imposto fin da subito atteggiamenti da dura (il decreto rave) e ... E infine le critiche feroci al, una misura certamente criticabile e non sostenibile ma che ...... Keir Starmer, emphasized at his's recent congress in redressing the missteps of his radical ... Meloni: sono gli italiani a pagare i costi del. L'Europa Senza visione è... Gli estratti ...

No Superbonus, No Party | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

Modena, Foti: «Coi voti del centro governeremo l'Emilia» Gazzetta di Modena

Già nel 2020, Antonio Tajani - segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri nel governo Meloni - auspicava superbonus per tutti gli immobili. Ora Forza Italia è una voce fuori dal coro della ...Al Tiama Cocktail Bistrot di Mestrino arriva l'Oktoberfest, portando con sè un assaggio di Baviera da gustare dal 21 al 24 settembre. Il locale in questione, infatti, per 4 giorni si trasforma in un a ...