Nissan - Guida autonoma | al via i test avanzati nel traffico

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Lafa un nuovo passo verso la. Festeggiando i 35 anni del suo centro ricerche britannico, il costruttore ha annunciato il progetto evolvAD, che porterà una nuova generazione di veicoli con tecnologia driverless sulle strade urbane residenziali e rurali del Regno Unito. Non si tratta di una prima assoluta per la Casa giapponese, che già negli scorsi anni ha partecipato a sperimentazioni come HumanDrive e ServCity: evolvAD punta ad ampliare le possibilità d'impiego dei sistemidi assistenza alla(che consentono al conducente di non dover gestire né lo sterzo né i pedali), introducendo scenari molto più complessi rispetto al passato. Futuro elettrico. Appena avviato, il nuovo progetto vede come protagoniste dellaLeaf modificate con sensori ...

...test Green Ncap per Byd Atto 3 Italpresssvela il nuovo concept elettrico Italpress... operano consumando il meno possibile (carburante fossile e/o di elettricità) in condizioni di...SGUARDO AL 2030 - Fissare nuovi standard nelle tecnologie diautonoma è uno dei pilastri fondamentali della strategiaAmbition 2030 della casa giapponese. "Siamo orgogliosi di far parte ...

