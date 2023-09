(Di mercoledì 27 settembre 2023) Continua a destare scalpore e sconcerto l’iniziativa di, vincitrice dell’ultimo Grande Fratello. Adesso are inè ancheLa Pulce nell’Orecchio, operante contro la manipolazione mentale e le psicosette e nata in seguito alla scomparsa di Roberta Repetto., ancora polemiche sul suo corpo a pagamento Ad accendere i riflettori... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Continua a destare scalpore e sconcerto l'iniziativa di, vincitrice dell'ultimo Grande Fratello . Adesso a scendere in campo è anche un'associazione La Pulce nell'Orecchio , operante contro la manipolazione mentale e le psicosette e nata in ...Ha destato certamente scalpore l'iniziativa social di, vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip . L'ex Vippona ha messo in vendita un suo corso di pseudo crescita personale basato non su conoscenze accademiche ma ...

Nikita Pelizon vende corso motivazionale a 457 euro. Troppo caro «Rate da 30€, se non ce li avete...» ilmessaggero.it

Veronica Satti sui corsi di Nikita Pelizon: Ho fatto radiare una psicologa, ti controllerò Fanpage.it

Nikita Pelizon, non si placa la bufera sul corso motivazionale: "Truffa", scende in campo un'associazione, ecco cosa sta succedendo.Matteo Diamante, ex compagno di Nikita Pelizon, commenta su Fanpage.it l’iniziativa lanciata dalla vincitrice dell’ultima edizione del GF Vip con il suo corso motivazionale: “Fomentata dai fan, le ...