Stellan e Gustaf Skarsgård , padre e figlio a Locarno 2023 per presentare la loro ultima fatica, il dramma nerissimo What Remains , scritto dalla ...

niente amichevole contro l’Olanda per la Nazionale Italia na Under 18. La partita, inizialmente programmata per domenica 10 settembre alle ore 16.30 ...

E scatta il primodella scuola Venerdì da bollino nero per il settore aereo Per il comparto aereo è prevista intanto una giornata da bollino nero con lonazionale di 24 ore dei ...... tra cui insegnanti, medici e personale dei trasporti, hanno marciato durante unoper ... Del resto, non è una novità che anche in Italia i Landini di turno , da anni non fannoper ...

Niente sciopero dei trasporti pubblici il 29 settembre dopo la precettazione, i sindacati: quattro ore non bastano TGCOM

Mareno, niente aumenti: domani sciopero all’Mbm Group La Tribuna di Treviso

Sarebbe potuta essere una vera giornata di caos per i pendolari, ma lo sciopero di venerdì 29 settembre dei mezzi pubblici è stato ridimensionato. Ci ha ...La scorsa notte nell’area dei Campi Flegrei (Napoli) è stata registrata una scossa sismica di magnitudo 4.2 preceduta da alcune scosse minori: le prime due scosse, di magnitudo 2.2 e 2, erano state ...