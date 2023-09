(Di mercoledì 27 settembre 2023) Per“non è possibile che lodebba andare al, e così sarà tra qualche anno, senza che ci sia nella fase degli indennizzi della ricostruzione una partecipazione da parte del privato” di fronte alle. “In altre parti d’Europa – ha continuato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare – le assicurazioni obbligatorie per i rischici sono e questa cultura dobbiamo introdurla in Italia, anche questa è un’iniziativa impopolare”.

Isole Pontine – Sanità al collasso in termini di mezzi e personale, collegamenti marittimi datati, l’approvvigionamento idrico non degno di due ...

Catania, 27 set. " "I 100 anni degli ingegneri sono motivo di orgoglio per la categoria e per tutti gli italiani". A dirlo il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare,, intervenendo al 67° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia, in corso a Catania.Catania, 27 set. - "I 100 anni degli ingegneri sono motivo di orgoglio per la categoria e per tutti gli italiani". A dirlo il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare,, intervenendo al 67° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia, in corso a Catania. "Scelta felice si scegliere Catania - spiega - perché è una città che vanta una ...

Nello Musumeci: "Stato rischia il collasso per le calamità naturali" TGCOM

Terremoto a Napoli oggi, il ministro Musumeci: «Niente allarmismi, ma è pericoloso sottovalutare» ilmattino.it

Musumeci annuncia un provvedimento sul rischio sismico e sottolinea la necessità di una programmazione seria per la sicurezza del territorio. Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del ..."Non è possibile che lo Stato debba andare al collasso, e così sarà tra qualche anno, senza che ci sia nella fase degli indennizzi della ricostruzioni una partecipazione da parte del privato" di front ...