Nella Puglia che si spopola ci sono circa duecentomila analfabeti Dati Istat

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Popolazione pugliese al 31 dicembre 2021, rilevata dall’: 3922941 residenti. In calo rispetto all’anno prima, il decremento è dicentomila abitanti negli ultimi dieci anni. Anche il numero degli stranieri è in calo, in. Aumenta l’aspettativa di vita che è più alta per le donne e le donne fanno anche registrare incrementi più significativi anche in tema di accesso al lavoro. Idi fine 2021 fanno emergere anche un dato in qualche modo inaspettato:smo al 5,6 per cento in. Significa cheabitantiregione non sanno leggere né scrivere o se dovessero saperlo fare, non per essere ana scuola. L'articolo ...