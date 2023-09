Napoli | un amico di Osimhen sgancia la bomba | “Andrà via appena potrà”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Un giornalista nigeriano ha pubblicato un video di 7 minuti in cui rivela la situazione dell’attaccante: “Non voleva restare. Come si fa a trattare così il tuo migliore giocatore? De Laurentiis finirà per perderlo a zero…” Trascinatore delscudettato di Spalletti, simbolo della crisi deldi Garcia, impegnato stasera contro l’Udinese in campionato. Classifica già da scalare dopo 5 giornate, un ritardo di 7 punti dalla capolista Inter. Ma non è il distacco dai nerazzurri a preoccupare, piuttosto il clima teso all’interno dello spogliatoio tra i calciatori e allenatore e soprattutto il doppio caso-(senza considerare le vicende legate al bilancio sulla sua acquisizione da Lille). Victoral centro delle polemiche in campo e sui social (Ansa Foto) – Notizie.comPrima le polemiche dopo la ...