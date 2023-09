Napoli-Udinese | questi sono i veri azzurri | show | poker e sorrisi

Una vittoria per allontanare i cattivi pensieri, le difficoltà di inizio stagione, le turbolenze con la propria stella più splendente. In soli ...

Buonissima prova del Calcio Napoli . In gol Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone Le premesse non erano buone: dopo giorni trascorsi ad ...

Andrea Sottil, allenatore dell', ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il. PAROLE - "La difficoltà della partita la conoscevamo, non abbiamo nemmeno iniziato ...Commenta per primo Il tecnico delRudi Garcia ha commentato così la vittoria contro l': ' Questioni extra campo Non vi preoccupate per me, ho le spalle abbastanza larghe. Kvara Dopo due pali ha fatto gol, è positivo. ...

Una reazione da campioni decisa dai campioni del Napoli. Un poker con le firme prestigiose di Osimhen e Kvaratskhelia, con Zielinski che aveva aperto le danze su rigore e Simeone che le chiude.È tornato il sereno, almeno in campo. La prestazione solida fornita dal Napoli allenta la tensione del caso Osimhen, col nigeriano che è anche andato a segno contro l’Udinese. “Abbiamo rimesso la ...