Napoli | treni cancellati e in ritardo dopo il terremoto

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Gli effetti dello sciame sismico dei Campi Flegrei, asi verificano i primi effetti negativi delle scosse. Infatti, dalla prima mattina di oggi, a partire dalle 4.30, la circolazione ferroviaria nel capoluogo campano è stata sospesa. Ihanno ricevuto lo stop ufficiale a causa del. Solo un’ora fa, il servizio si è mostrato in lenta ripresa, ma si prospetta comunque una giornata molto difficile per i pendolari. Idi Alta Velocità, come anche gli Intercity e i Regionali possono registrare anche ritardi di oltre tre ore. Nel caso di Alta Velocità e Intercity, inoltre,talia non ha escluso la possibilità di individuare percorsi alternativi per ovviare alle mancanze. Le linee principali, a questo punto, diventeranno la AV ...

Calca di passeggeri alla stazione diCentrale rimasti per diverso tempo in attesa deiLa nota di FS. "A seguito delle verifiche di sicurezza in corso sulla rete ferroviaria si va verso ...Per consentire le verifiche sulla rete ferroviaria ae provincia la circolazione deida e per il capoluogo partenopeo è stata sospesa in via precauzionale. A seguito delle verifiche di ...

Circolazione treni sospesa a Napoli per il terremoto ai Campi Flegrei: ritardi e cancellazioni, scuole chiuse Virgilio Notizie

Terremoto a Napoli, sospesa la circolazione ferroviaria: stop al metro linea 2, cancellazioni e ritardi fino a ilmattino.it

FOGGIA – Una scossa di magnitudo 4.2 è stata registrata nell’area dei Campi Flegrei, nel Napoletano, preceduta da alcune scosse minori. È quanto ha rilevato Ingv. Le prime due scosse, di magnitudo 2.2 ...Pesanti ritardi nella circolazione dei treni. Scuole chiuse a Pozzuoli Da settimane la zona ... Semaforo verde anche per la linea 2 della metropolitana di Napoli: riaperta la tratta Campi ...