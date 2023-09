Napoli trema | paura nella notte ai Campi Flegrei

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 27 settembre 2023) È proseguito per tutta lalo sciame sismico iniziato dalle prime ore di martedì nell'area dei, a ovest di. Durante latra martedì e mercoledì, intorno alle 3.35, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.2. Secondo le rilevazioni dell'Ingv il sisma ha avuto ipocentro a 3 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita dalla popolazione nei comuni vicini, come Pozzuoli e Bacoli. Dalle prime verifiche non sono segnalati danni a persone o cose. In seguito alla forte scossa di terremoto registrata nel corso dellache ha interessato l'area dei, Anas ha attivato i protocolli e le procedure previste per le verifiche delle strutture stradali e ...