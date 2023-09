Napoli | Osimhen via a gennaio in caso di mancato chiarimento

Nonostante la convocazione per il match che il Napoli disputerà contro l'Udinese, Victor Osimhen non sembra ancora aver ritrovato il buon umore. ...

... Italia eliminata a sorpresa - Giro di Croazia, torna a vincere Elia Viviani dopo un anno - Italrugby, si cerca l'impresa con gli All Blacks - Caos, mentre la procura indaga su De ...Il comunicato della Curva A delsu quanto accaduto nelle ultime settimane con Victor. I dettagli La Curva A delsi è espressa ufficialmente sul casoattraverso un comunicato ufficiale. La maggior parte dei tifosi azzurri ha infatti condannato il tweet dell'...

Il caso Osimhen fa crollare le quote mercato: addio al Napoli a gennaio La Gazzetta dello Sport

Questa sera alle 20:45 i partenopei saranno impegnati contro l’Udinese nel match valido per la sesta giornata di campionato, ma i pensieri del Napoli sono purtroppo tutti concentrati sul… Leggi ...In casa Napoli la situazione di Victor Osimhen è ancora tutta in divenire, eppure le parti sembrano ormai talmente distanti da far pensare a un ...