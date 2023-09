Napoli | Osimhen sul mercato già a gennaio? Chelsea | Arabia Saudita e… | chi se lo può permettere

Questa sera il Napoli sarà in campo per risollevarsi, per affrontare l’Udinese occasione della sesta giornata di campionato. La sfida di...

Il rinnovo tra il, dato per fatto con tanto di cifre (oltre 10 milioni di euro a stagione), non è stato ancora firmato e a questo punto, tutti gli scenari sono possibili. Da vedere, ...... in particolare per il trasferimento in azzurro di Victor. Aurelio De Laurentiis (LaPresse) - Calciomercato.itDa accusatori ad accusati il passo è stato breve per ildi De Laurentiis. ...

Osimhen arriva nel ritiro del Napoli: è rabbuiato, non saluta i compagni (VIDEO) AreaNapoli.it

Il Napoli sfida l'Udinese per il turno infrasettimanale di Serie A. Le probabili formazioni e dove vederla in streaming.I 26 gol segnati da Victor Osimhen nella stagione 2022/23, che hanno spinto con forza il Napoli verso il terzo scudetto della sua storia, conferiscono al centravanti nigeriano un'autorevolezza anche ...