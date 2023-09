Napoli | Osimhen non saluta i compagni all’arrivo in ritiro – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La scena che ha visto protagonista Victor, attaccante del, dopo i problemi sui social. I dettagli Continua a far discutere il caso Victorche è scoppiato nelle ultime ore. Oggi, in occasione delprima di-Udinese, l’attaccante nigeriano non hato iche lo stavano aspettando. Victorarriving @’s team hotel ahead of Udinese game after the public statement considering legal action against the club Not greeting Demme and Zielinski but shaking hands with team manager Santoro. @GennyDelVe — Enzo Buonopic.twitter.com/D1agIktIiE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2023 Una scena che sta preoccupando tra i tifosi della squadra campione d’Italia, alimentando ...