Napoli | l’amico di Osimhen | «Sono scioccato | ma sul futuro…»

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Le parole di Oma Akatugba, amico giornalista di Victor, sul caso dei video pubblicati dalsu TikTok Oma Akatugba, giornalista nigeriano e amico di Victor, ha fatto una precisazione sul caso scoppiato con ilsu Twitter. PAROLE – «Innanzitutto vorrei porgere le mie incondizionate scuse a tutti i tifosi delper quanto riguarda il mio recente video, che nel frattempo è stato cancellato perché ho scoperto che è stato interpretato male. Voglio sottolineare cheun devoto tifoso delda quando Victorè arrivato al club, ho seguito le partite e ho conosciuto nuovi amici. Inoltre, vorrei chiarire che i miei commenti precedenti non erano in alcun modo rappresentativi di, né ...

Altra grana in casa Napoli : l’ annuncio dell’amico di Victor Osimhen preoccupa e non poco società e tifosi partenopei. Un fulmine a ciel sereno, o ...

Il giornalista Oma Akatugba, L’amico di Osimhen , realizza un video sui social dopo il caso Tik Tok e su Twitter spiega che il nigeriano non firmerà ...

In un messaggio sui social, Oma Akatugba ha espresso il timore che Osimhen possa presto dire addio al Napoli. Tantissime polemiche in seguito ai ...

“È incredibile che l’account ufficiale del tuo club ti prenda in giro per un rigore sbagliato. Ora le conseguenze saranno che il Napoli ...

... "Ilperderà Osimhen che non rinnoverà il contratto" Anche Oma Akatugba ,giornalista del bomber del, ha dato la sua opinione in un video sulla situazione del nigeriano: 'È ......di 'Maria Santissima Annunziata' che guida a Casalnuovo di... Dopo le proteste e'indignazione sia via social ma anche di ... - Stampa'articolo - Invia ad un- - - > Tweet - - > EA2G - ...

Napolitano, l'amico Ranieri: "Fino all’ultimo ha chiesto di Napoli" Sky Tg24