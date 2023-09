Napoli | l’agente di Osimhen per un video pubblicato sui social Rischio rottura tra club e giocatore

(Di mercoledì 27 settembre 2023)diminaccia azioni legali contro ilIl momento no delcontinua anche fuori dal campo, dopo un avvio di stagione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano i problemi in casa Napoli . Durissimo attacco di Roberto Calenda , agente di Victor Osimhen , che sui social ...

Ancora problemi in casa Napoli : nelle ultime ore l’agente di Victor Osimhen ha lasciato ai social un forte comunicato contro la società azzurra, ...

2023-09-26 22:53:44 L’autorevole rosea: Calenda sui social chiama in causa un video apparso sui canali ufficiali del club azzurro, poi cancellato: ...

Tra Osimhen e il Napoli è rottura? Le parole dell’agente non lasciano dubbi e c’è anche un altro indizio a conferma di una certa tensione tra le ...

Osimhen,Roberto Calenda: 'Deriso dal, valutiamo azioni legali' 'Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale delsulla piattaforma TikTok non è accettabile - scrive su Twitter ...Rapporti sempre più tesi tra ile Victor Osimhen . Dopo la lite con il tecnico Rudi Garcia in occasione della sostituzione nel match di domenica contro il Bologna, in seratadell'attaccante Roberto Calenda ha ...

L'agente di Osimhen è una furia contro il Napoli: "Deride Victor, è inaccettabile" Corriere dello Sport