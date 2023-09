Napoli | Kvaratskhelia torna stellare | due pali | il rigore conquistato e il ritorno al gol contro l’Udinese

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Khvichasi riprende la scena. Al 75? di-Udinese l’attaccante georgiano ha ritrovato il gol in Serie A a distanza di diversi mesi dall’ultima volta (era il 19 marzo). Una magia regala il 3-0 ai partenopei: Kvara ruba palla, salta Silvestri con uno scavetto e appoggia in rete a porta sguarnita. Un gol meritato, visto che l’attaccante aveva già colpito dueil calcio didell’1-0. Dopo il secondo legno colpito, l’attaccante non aveva nascosto la rabbia con un gesto di stizza evidente che ha spinto il ‘Maradona’ a sostenerlo a gran voce. E poco dopo è arrivato il gol del 3-0. Una buona notizia per Rudi Garcia che ritrova il sorriso. Dopo il caso Osimhen (anche lui in gol), il tecnico francese può finalmente contare sul miglior ...

Il rigore, assegnato alal 17', dopo controllo Var, per il fallo di Ebosele su, poteva essere un'occasione di riscatto. Osimhen, che comunque si è subito rifatto con il 2 - 0, ha ...Al Maradona, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 trae Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona,e Udinese si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Udinese 2 - 0: sintesi e moviola 1 - Inizia il match. 5 ...

PALO! Che sfortuna per Kvicha Kvaratskhelia, il georgiano arriva al limite dell'area di rigore e conclude con un destro secco che viene respinto dal palo per la seconda volta. 63' - Due sostituzioni ...Napoli-Udinese le pagelle e il tabellino della partita. Garcia deve dare risposte convincenti per non compromettere già la stagione; l’esame Udinese è molto più importante di quanto si possa pensare.