Napoli | Kvaratskhelia | “Ero nervoso per la mancanza del gol | ora sono felice”

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mi mancava il gol ma nel calcio accadono tante cose e può capitare di essere nervosi se non segni per sei mesi. Staseracontento di essere tornato al gol“. Lo ha detto l’attaccante delal termine del match vinto con l’Udinese e il ritorno al gol dopo che l’ultimo era giunto il 19 marzo contro il Torino. “Abbiamo capito – ha detto – che dobbiamo ricominciare a vincere, non vincevamo dal match del Sassuolo qui a. Ne abbiamo parlato col coach, sapevamo che dovevamo tenere la palla e vincere stasera. Alla fine non conta chi segna, abbiamo una buona squadra e cerchiamo il meglio, questo conta”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Doveva essere la serata delle risposte, dopo le tante, troppe, polemiche dei giorni scorsi. Il Napoli le scaccia via in un colpo solo, anzi...

Il Napoli contro l’Udinese è tornato ad essere per 90 minuti quello sulla falsariga dello scorso anno capace di vincere lo scudetto. Finalmente per ...

E invece il rotondo 4 - 1 con cui ilha schiantato l'Udinese , nella serata in cui Osimhen edimenticano le polemiche e le discusse sostituzioni per mano dell'allenatore, ...Ebosele 5 : suo il fallo suche costa il rigore per l'1 - 0 del(13' s.t. Ferreira 5,5 : cambia l'uomo ma non la sostanza da quelle parti). Lovric 6 : non si fa pregare due volte ...

Che fine ha fatto Khvicha Kvaratskhelia Undici

NAPOLI - Nella sesta giornata di campionato il Napoli affronta l'Udinese allo stadio Maradona. Gli azzurri tentano di mettersi alle spalle il periodo negativo e si affidano all'undici iniziale che ved ...NAPOLI - Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "La difficoltà la conosceva ...