Napoli | Garcia | 'Ci mancano i 3 punti con la Lazio Più fortuna rispetto a Bologna'

... una volta in panchina, stringe la mano a, chiudendo in un certo senso il lungo cerchio che ...di certo un triplice (come i punti) passo in avanti verso una storia che certamente nessuno a...AGI - Forse è ancora presto per dire che è tornato quello dello scudetto. Ma, stasera, ildiha liquidato in scioltezza con un netto 4 - 1 l'Udinese , ancora a secco di vittorie dopo sei turni di campionato. I partenopei hanno sbloccato la gara al 19' con un rigore di ...

Anche il Napoli di Garcia è il Napoli di Osimhen e Kvaratskhelia, la nottata sembra passata - ilNapolista IlNapolista

Rudi Garcia fischiato dai tifosi del Napoli prima dell'Udinese: la reazione all'annuncio Sport Fanpage

"Kvara e Osimhen hanno rimesso l'orologio all'ora giusta". Lo ha detto Rudi Garcia al termine del match vinto dal suo Napoli al Maradona per 4-1 contro l'Udinese commentando la prestazione dei suoi ...Il Napoli vince per 4-1 contro l’Udinese con le reti di Zielinski, Osimhen, Kvara e Simeone. Le parole di Rudi Garcia. Finalmente un Napoli spettacolare, forse una squadra che i tifosi non vedevano da ...