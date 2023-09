Napoli | De Laurentiis si informa sulla possibilità di ingaggiare Galtier

Nel frattempo si fanno sempre più insistenti le voci su un contatto tra ile lo stesso Galtier. Garcia gode della fiducia di De, però vuole vedere i risultati che in questo momento ...A Duca di Buonvicino di. Tantissimi i progetti che si alternano durante i tre giorni con la presenza di scienziati di levatura internazionale come Mariafelicia de, l'attenzione del ...

Napoli, TikTok e crisi di nervi: Osimhen, De Laurentiis e Garcia a un passo dalla rottura Il Sole 24 ORE

Lo fecero a Napoli con la Juventus, lo stanno facendo ora ai danni dello stesso Napoli. Come nei più vecchi detti, insomma, ciò che sta succedendo.(ANSA) - ROME, SEP 26 - Napoli sources said Tuesday that "we are all very serene" after Chairman Aurelio De Laurentiis was placed under investigation for false accounting as a formality in Rome after ...