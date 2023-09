Napoli | c’è già il nome del post-Osimhen | il sostituto è allo stesso livello

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 settembre 2023) E’ scoppiata una vera e propria bomba in casa. La tranquillità della scorsa stagione è già un lontano ricordo e i tifosi sono preoccupati per gli obiettivi di campionato e Champions League. La rottura con Luciano Spalletti, dopo la vittoria dello scudetto, è stata dolorosa e la decisione di puntare su Rudi Garcia non è stata azzeccata (almeno per il momento). Il rendimento della squadra in Serie A è stato molto deludente: appena 8 punti conquistati in 5 partite (due vittorie, due pareggi e una sconfitta) e il settimoo in classifica. Il successo in Champions League contro il Braga è stato positivo solo sotto l’aspetto del risultato. La situazione è degenerata con il caso-. L’attaccante non ha gradito un video sul profilo Tik Tok deled è andata in scena la rottura, forse definitiva. Il ...