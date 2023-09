Napoli | caso Osimhen | deriso dal club | l'agente attacca e denuncia Ora è rottura | come cambia il futuro

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ha dell'incredibile quanto sta accadendo in casa. I risultati sportivi passano in secondo piano, anche i dubbi sulla stabilità...

Il caso Osimhen non sembra per il momento sgonfiarsi. Dopo le dure parole del procuratore Calenda in merito a un video apparso sul profilo social ...

Tiene banco in casa Napoli il caso relativo a Victor Osimhen . L’attaccante nigeriano non ha gradito, usando un eufemismo, il video ironico...

Tiene banco il Caso Victor Osimhen in casa Napoli , il nigeriano è arrivato allo scontro con la società di De Laurentiis in tarda notte. Da un ...

Che si abbatte, in questo, su una donna separata, con un figlio 21enne a carico, un fratello disabile e una madre malata. Giovanna Chianese, Fisac CGIL, venne mandata via nel 2021 perché "...1 Tiene banco in casailrelativo a Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano non ha gradito, usando un eufemismo, il video ironico pubblicato e poi rimosso dalsul proprio profilo TikTok sull'errore dal ...

Giornata nera per il Napoli, scoppia il caso Osimhen su TikTok. L'agente minaccia: «Deriso da un video del club ... Open

Ahi Napoli, caso Osimhen: De Laurentiis indagato per falso bilancio... Tuttocampo

Ha dell'incredibile quanto sta accadendo in casa Napoli. I risultati sportivi passano in secondo piano, anche i dubbi sulla stabilità della panchina di Rudi Garcia. Perché c'è un vero e proprio caso ...Di seguito le ultime dai campi di Napoli-Udinese, raccolte dagli inviati di TMW: Napoli-Udinese - Mercoledì 27 settembre, ore 20.45, stadio Maradona .