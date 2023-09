Nagorno-Karabakh | arrestato l’ex premier dell’enclave separatista Ruben Vardanyan Oltre 50mila gli sfollati

(Di mercoledì 27 settembre 2023) A poco più di una settimana dal cessate il fuoco che ha seguito l’offensiva con cui l’Azerbaigian ha colpito le forze armate separatistearmena del, il governo azero hacapo dell’autoproclamata Repubblica di Artsakh,. A renderlo noto sono le autorità di frontiera di Baku che hanno condiviso uno scatto di Varadanya presumibilmente in manette (le mani del leader sono state oscurate nella fotografia) in piedi tra due ufficiali. Oligarca russo-armeno originario di Erevan,è stato leadernon riconosciuta da novembre 2022 a febbraio 2023. Lo scorso anno aveva rinunciato alla cittadinanza russa per aggregarsi ai separatisti del ...

Per scappare serve innanzitutto carburante e centinaia di persone erano in fila ieri a un distributore di Stepanakert, per fare rifornimento e ...

Sono già oltre 50.000 i rifugiati dalgiunti in Armenia, secondo l'ultimo bilancio delle autorità armene. In particolare sono stati accolti 50.243 rifugiati dopo la fulminea offensiva dell'Arzebaigian, pari a oltre un ...Mentre i 120mila armeni delsono in fuga per timore della pulizia etnica, la Russia punta a capitalizzare la decisione di abbandonare Erevan ottenendo un corridoio per le merci al riparo dalle sanzioni. Il ...

Fuga dal Nagorno-Karabakh. Armenia: registrati già 42.500 rifugiati RaiNews

Armenia, 20mila rifugiati arrivati dal Nagorno-Karabakh TGCOM

Di fronte al blitz dell’Azerbaigian in Nagorno-Karabakh, con il quale il governo azero si è impadronito dell’enclave in cui vivevano circa 120mila armeni, l’Unione europea e l’Italia sono rimaste di ...Sono già oltre 50.000 i rifugiati dal Nagorno-Karabakh giunti in Armenia, secondo l'ultimo bilancio delle autorità armene. In particolare sono stati accolti 50.243 rifugiati dopo la fulminea offensiva ...