Nadef | Tajani | ' Fi farà proposte | abbiamo riunione maggioranza'

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Adessounadi. Faremo le nostreper la manovra". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, arrivando a Palazzo Chigi, dove alle 18.30 è convocato il Cdm. "Sappiamo bene che bisogna affrontare una situazione che non è facile ma le capacità di un governo e di una forza politica si vedono quando ci sono le situazioni difficili, farlo nei momenti facili è semplice", ha aggiunto il segretario di Fi. "Governare una nave quando il mare è mosso è più complicato, ma io sono ottimista e sono convinto che questo governo è in grado di affrontare anche le difficoltà che ci sono. Certamente non è una situazione facile, ma non bisogna allarmarsi", ha concluso.

