Nadef | Misiani Pd | ' coperta corta | ma politica economica governo debole'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 set. (Adnkronos) - “I numeri dellaconfermano purtroppo quanto ilha negato per mesi: l'economia si è fermata e le prospettive per il 2024 sono nettamente peggiori rispetto alle previsioni del Def. In questo quadro difficile ladelinea unae del tutto inadeguata. La, ma le scelte fallimentari del primo anno di- tredici condoni fiscali in meno di dodici mesi e la rinuncia a qualunque iniziativa seria di revisione della spesa - hanno contribuito ad accorciarla ulteriormente". Così il responsabile economico del Pd Antonio. Per l'esponente dem, "servirebbe una reazione decisa, a fronte del rallentamento dei consumi e degli investimenti. ...