Nadef | Meloni | ' al lavoro per manovra seria e di buon senso'

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Oggi il Governo ha approvato alcuni importanti provvedimenti. Abbiamo varato la, ovvero la cornice che definisce la prossima legge di bilancio. Stiamo lavorando per scrivere unaeconomica all'insegna della serietà e del. E che mantenga gli impegni che abbiamo preso con gli italiani: basta con gli sprechi del passato, tutte le risorse disponibili destinate a sostenere i redditi più bassi, tagliare le tasse e aiutare le famiglie". Lo scrive sui social la premier Giorgia, mentre a Palazzo Chigi è ancora in corso il Consiglio dei ministri.

(Adnkronos) - "Ricordo che in allegato alla Nadef potranno essere indicati i disegni di legge collegati alla Manovra di finanza pubblica ovvero ...

(Adnkronos) – “Ricordo che in allegato alla Nadef potranno essere indicati i disegni di legge collegati alla Manovra di finanza pubblica ovvero ...

Un Cdm per un piccolo aiuto su bollette e benzina, poi la cabina di regia sul Recovery e giovedì la Nota di aggiornamento al Def con l'asticella del ...

Il deficit /pil nel 2023 sale dal 4,3% al 5,3% «interamente per l'effetto del superbonus 110%». Lo rilevano fonti di palazzo Chigi, dove è in corso il ...

Con l'approvazione dellail governo prevede 'l'avvio dell'applicazione della delega fiscale ... quello di oggi è il terzo provvedimento sul tema del governo. Nei 13 articoli della bozza ...... nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri, che tratterà, oltre alla, i ... Intanto, alla squadra di Giorgiadice bene sul lato della questione Superbonus , siccome in un ...

Nadef, deficit sale al 5,3% a causa del superbonus. Meloni: «Nella manovra basta sprechi del passato» ilgazzettino.it

Approvata la Nadef, cosa ha deciso il governo Meloni e come cambia la prossima manovra Fanpage.it

Il deficit/pil nel 2023 sale dal 4,3% al 5,3% «interamente per l'effetto del superbonus 110%». Lo rilevano fonti di palazzo Chigi, dove è in corso il Consiglio dei ministri ...È arrivata l’approvazione della Nadef da parte del Consiglio dei ministri. Il governo Meloni ha tagliato le previsioni per la crescita del Pil italiano, sia nel 2023 che nel 2024. Questo potrebbe ...