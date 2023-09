Nadef | in aula alla Camera l' 11 ottobre**

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 set (Adnkronos) - La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) sarà inl'11 ottobre dalle 9.30. Le votazioni sono previste non prima delle 12.30. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo.

il rialzo dei tassi ha portato via 14 - 15 miliardi di euro In vista della presentazione della, la nota di aggiornamento al Def

Le stime di crescita del Pil del 2023 sono riviste al ribasso. Si prospetta un +0,8%. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, la stima che il governo si appresta ad inserire nella Nadef