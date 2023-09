Nadef | il governo certifica l’aumento del rapporto deficit Pil Nel 2023 è passato dal 4 | 3% al 5 | 3% | «Effetto del Superbonus»

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Inizia il trimestre di allineamento tra economia e politica. Prima lae poi la legge di Bilancio sono il momento della verità per ilMeloni. La precedente Manovra fu quasi ereditata dall’esecutivo Draghi. Adesso, il centrodestra è chiamato a dimostrare qual è la sua visione del futuro del Paese. Un futuro che appare meno roseo di quanto il Def di aprile avesse prospettato: il primo dato contenuto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza è la riduzione delle aspettative di crescita del Pil italiano, passate dal +1% su base annuale al +0,8%. A pesare il dato sul Pil del secondo trimestre del, che ha registrato un calo del -0,4%. Anche le previsioni del Pil per il 2024 sono scese rispetto al +1,4% previsto dal Def: lale fissa al +1,2%. Insomma, l’economia italiana cresce, ...

Per quanto riguarda gli obiettivi di indebitamento che il governo stima nella Nadef , si parla di un deficit che sale al 5,3% nel 2023 per la ...

Il futuro dei rinnovi contrattuali per il comparto pubblico è al centro del dibattito politico e finanziario in Italia. Giancarlo Giorgetti , ...

...insieme all'approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (), ... Ilmira ad allontanare dal paese gli stranieri ritenuti pericolosi, anche se possiedono un ...Sono questi i dati contenuti dallaresi noti dal Mef. Riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al Pil, il deficit tendenziale a legislazione vigente sarà del 5,2 per cento ...

Roma, 27 set. (Adnkronos) - “I numeri della Nadef confermano purtroppo quanto il governo ha negato per mesi: l’economia si è fermata e le prospettive per il 2024 sono nettamente peggiori rispetto alle ...In un post su Facebook, il premier Giorgia Meloni ha sottolineato come “oggi il Governo ha approvato alcuni importanti provvedimenti. Abbiamo varato la Nadef, ovvero la cornice che definisce la ...