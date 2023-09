Nadef | Giorgetti | 2 mld tagli spesa | interverrà Mef 2

Nel 2024 il pil italiano secondo le stime del governo crescerà del 1,2 per cento, mentre il rapporto deficit/pil scenderà al 4,3 per cento (mentre ...

Il futuro dei rinnovi contrattuali per il comparto pubblico è al centro del dibattito politico e finanziario in Italia. Giancarlo Giorgetti , ...

Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Giancarlonel corso della conferenza stampa al termine del Cdm che ha approvato la. "Abbiamo aggiornato il quadro macroeconomico in ...Il ministro dell'Economia Giancarlosi è detto convinto che le previsioni inserite nelladovrebbero 'permetterci confermare interventi indispensabili a beneficio dei redditi medio ...

Via libera Nota di aggiornamento al Def. Confermato il taglio delle tasse, che partirà da uno scaglione più basso e la proroga per lo smart working dei fragili nelle Pa.27/09 21:10 Nadef,Giorgetti:fatto bene su regole Ue 27/09 20:40 Ok Dl migranti:stretta minori e espulsi 27/09 20:40 OK Dl migranti:stretta minori e espulsi ...