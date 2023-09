Nadef | deficit al 4 | 3% | dote di 14 miliardi per la manovra Spending review da 2 miliardi Stretta sui migranti

La crescita sarà più bassa (0,8% quest'anno e 1,2% il prossimo) e ilsalirà al 4,3% nel 2024, consegnando al governo Meloni un respiro da 14 miliardi rispetto ai tendenziali. La Manovra dovrà ......(Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza), viatico essenziale verso la prossima legge di Bilancio. Il documento, che sarà visionato anche a Bruxelles, stima un rapporto/...

Nadef: deficit al 4,3%, dote di 14 miliardi per la manovra. Spending review da 2 miliardi. Stretta ... Il Sole 24 ORE

Nadef, deficit sale al 5,3% a causa del superbonus. Meloni: «Nella manovra basta sprechi del passato» ilmessaggero.it

Il rapporto deficit/Pil passa al 5,3 per cento La Nadef stima un’innalzamento del rapporto deficit/Pil, che passa dal 4,5 per cento del Def al 5,3 per cento per effetto, come ha riferito il ministro, ...Il deficit sale al 5,3 per cento e il debito non scende per via dei bonus edilizi, ha spiegato il ministro Giorgetti. Un dossier del Foglio per capire quanto l'impatto della misura sui conti pubblici ...