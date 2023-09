Nadef | cos’è e perché è importante per la legge di bilancio 2024

... a cominciare dalla'. Poi il ministro ha affermato che il ... approfondimento Bonus autotrasportatori, al via le domande:...Capirelae qualil significato del terminefondamentale per comprendere al meglio la direzione intrapresa dall'Italia per il suo prossimo futuro. La Nota di Aggiornamento del DEF...

Cosa è la Nadef e perché decide i destini della manovra per il prossimo anno Il Sole 24 ORE