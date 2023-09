MWF | Info & Match annunciati “Back 2 Business”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Lee iper “2023”, in programma Sabato 30 Settembre a Pero (MI): MWFSabato 30 Settembre – Pero (MI)Palazzetto dello Sport di Via Papa Giovanni XXIII Inizio Show Ore 20.30 – Prevendita Online QUI: Jay Kronos difende l’MWF Championship contro Drake Destroyer I BBB (Mirko Mori; Nico Inverardi) difendono gli MWF Tag Team Title contro AB Knight e Matt Disaster Sam Della Valle affronta Ricky Eagle Alessandro Corleone affronta Gabriel Grip Andres Diamond lancia una Open Challenge per chiunque voglia affrontarloline Prenotazioni: 3518692545