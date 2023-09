Musica | pubblicato bando concorso ‘Salva la tua lingua locale’ per brani in dialetto

(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) –ildella sezione “” del, dedicato ai dialetti, “Salva la tualocale”: gli autori dovranno inviare i materiali entro il 26 ottobre. Il premio, giunto all’undicesima edizione, è organizzato dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli) e da Autonomie Locali Italiane-Lazio (Ali), con la collaborazione del Centro Internazionale Eugenio Montale e, per la sezione “Scuola”, dell’ong Eip – Scuola Strumento di Pace. Due le aree tematiche previste per la sezione “”: la prima riguardaoriginali inlocale; la seconda è dedicata ai canti popolari della tradizione (canti sacri dialettali dedicati a santi, santuari e sagre popolari). Gli autori possono ...

Perché Vasco è stato capace di segnare ogni decennio in cui hadischi, perché ha avuto ... come spesso gli veniva invece chiesto da chi non si riconosceva più nella sua. Con tutti i ...Swift hasui social anche l'intera tracklist dell'album , comprensiva di un'ultima ...cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti...

Vasco Rossi ha pubblicato l’inedita ‘Gli sbagli che fai’ Rolling Stone Italia

Bad Bunny ha pubblicato una nuova canzone Billboard Italia

2' di lettura Fano 27/09/2023 - Sabato 30 settembre 2023 alle ore 19:15 nella Chiesa San Giuseppe in Marotta di Mondolfo prenderanno il via i concerti dell'associazione Musica Nuova dedicati alla ...Pubblicato il bando della sezione “Musica” del concorso, dedicato ai dialetti, “Salva la tua lingua locale”: gli autori dovranno inviare i materiali entro il 26 ottobre. Il premio, giunto ...