Munster-Bayern | tifosi ospiti lanciano 185 palline da tennis e mele per protesta | multa da 350 euro per ogni pallina

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La sfida valida per il primo turno di Coppa di Germania tra PreussenMonaco è prima iniziata in ritardo e poi è stata sospesa per alcuni minuti a causa di una singolaredei, che hanno lanciato sul terreno di gioco del Preussenstadion un gran numero dida. Ciò ha reso impossibile la continuazione del gioco, e sono stati necessari alcuni minuti per ripulire il campo. Alla ripresa dell’incontro, interrotto con ilMonaco già avanti 1-0 con Choupo-Moting, i bavaresi hanno siglato altre tre reti con Laimer, Kratzig e Tel che sono valse lo 0-4 finale. Il motivo dellaè presto detto: la gara si sarebbe dovuta giocare ad agosto in concomitanza con ...

L'attaccante delMonaco Serge Gnabry resterà fuori per "diverse settimane" dopo essersi fratturato l'avambraccio sinistro ieri sera, nella partita di Coppa di Germania contro il, squadra di terza ...L'attaccante tedesco sarà operato e resterà fuori diverse settimane ROMA - Grave infortunio per Serge Gnabry durante la sfida di ieri sera in Coppa di Germania tra ilMonaco e il, vinta per 4 - 0 dai campioni tedeschi. Il 28enne attaccante dei bavaresi, dopo soli 4 minuti di partita, si è fratturato l'avambraccio sinistro in uno scontro con il ...

Non si ferma la macchina da goal del Bayern Monaco che, dopo il 7-0 al Bochum, ha rifilato quattro reti al Preussen Munster per accedere ai sedicesimi di finale di DFB Pokal. Protagonista del successo ...