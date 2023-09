La Borsa di Milano ( - 0,42%) chiude in calo , in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dalle banche mentre si attende la ...

parte ancora male a Piazza Affari, penalizzata dal rincorrersi delle voci che vedono il Tesoro in manovra per cedere sul mercato parte della sua quota, pari al 64% circa del capitale.... sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All - Share , chea 29.918 ... Lettera su Banca, che registra un importante calo del 4,30%. Si concentrano le vendite su Moncler , ...

Mps scivola in Borsa sulle voci di vendita di quote del Tesoro Agenzia ANSA

Bper su Sondrio Mps 'scivola' ancora in Borsa - Siena LA NAZIONE

Mps parte ancora male a Piazza Affari, penalizzata dal rincorrersi delle voci che vedono il Tesoro in manovra per cedere sul mercato parte della sua quota, pari al 64% circa del capitale. Sul tema ...Il Tesoro potrebbe cedere una quota dell'8% del capitale di Mps, con un collocamento sul titolo previsto per la prima decade di ottobre. Il titolo, penalizzato dalle voci, perde un altro 3% in Borsa.