(Di mercoledì 27 settembre 2023) Seduta molto negativa per Mps in Piazza Affari, penalizzata dal rincorrersi delle voci che vedono il Tesoro in manovra per cedere sul mercato parte della sua quota, pari a circa il 64% del capitale: ...

La Borsa di Milano ( - 0,42%) chiude in calo , in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dalle banche mentre si attende la ...

La Borsa di Milano ( - 0,36%) chiude debole , in linea con gli altri listini europei. Sui mercati resta l'incertezza per le decisioni della Bce sul ...

Piazza Affari ha chiuso la seduta in rialzo (+1,37% a 28.872 punti) tra scambi brillanti per 2,85 miliardi di euro di controvalore, con l'ennesimo ...

Seduta molto negativa perin Piazza Affari, penalizzata dal rincorrersi delle voci che vedono il Tesoro in manovra per cedere sul mercato parte della sua quota, pari a circa il 64% del capitale: il titolo, sotto pressione ...in calo la Borsa di Milano , insieme al resto dell'Europa, dove perdono terreno alcune banche. La peggiore è, sulla scia di nuove indiscrezioni relative alla cessione di una quota dell'...

Mps chiude male in Borsa (-6%) su ipotesi vendita quote del Mef Tiscali Notizie

Mps scivola in Borsa sulle voci di vendita di quote del Tesoro Agenzia ANSA

Sul fronte azionario, B.Mps e' la peggiore tra le blue chip ... Infine, tra le Mid Cap, El.En chiude a +4,33% dopo l'avvio di un programma buyback da massimo 1 mln euro. Denaro anche su Danieli (+2,05 ...Seduta molto negativa per Mps in Piazza Affari, penalizzata dal rincorrersi delle voci che vedono il Tesoro in manovra per cedere sul mercato parte della sua quota, pari a circa il 64% del capitale: ...