Moviola Inter-Sassuolo | Massimi cambia rigore con fallo in attacco

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 settembre 2023)ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la sesta giornata di Serie A 2023-2024 e finito 1-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Termoli, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Lucavoto 5. Ha un impatto pressoché nullo sul suo risultato, ma di certo non si può parlare di prestazione eccelsa. Al 22?vento disperato in scivolata di Matteo Darmian per fermare Andrea Pinamonti lanciato a rete, bravo a prendere il pallone un attimo prima altrimenti sarebbe stata espulsione percon chiara occasione da gol. C’è un lungo check per verificare che sia così, poi si riparte. E si ...