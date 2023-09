MOVIOLA – Empoli-Salernitana | gol annullato per fuorigioco ai campani | ma c’è stato il tocco di Ebuehi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Golallanella contro l’al minuto 21?: isi sono portati avanti con Jovane Cabral, ma l’arbitro Antonio Rapuano ha fermato tutto per. L’attaccante ex Lazio era effettivamente partito in posizione di offside al momento del passaggio a lui indirizzato, ma lo stesso eratoccato dapoco prima di arrivare a Cabral. Il fischietto del match ha quindi deciso che quelnon era una giocata del pallone, di fatto annullando la validità di quel, decidendo che fosse casuale e non voluto. Il Var ha così confermato, eil gol in realtà mai convalidato: si resta 0-0. SportFace.