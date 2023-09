MotoGP | Marco Bezzecchi | “Motegi una delle mie piste preferite | sensazioni positive”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Dopo il magnifico weekend dell’India,è pronto per ripartire con le marce altissime per il weekend del, quattordicesimo appuntamento della stagione del Motomondiale. L’italiano occupa ora la terza posizione nella classifica generale, a 44 punti dal leader Bagnaia. Queste le sue parole in vista del Giappone, raccolte da Motorsport.com: “Il Giappone mi piace molto, i tifosi, l’atmosfera e la pista del Twin Ring di, unamie. Sono sempre andato abbastanza veloce qui, ho centrato il mio primo podio nel Mondiale in Moto3, e in generale lesono”. “Arrivo da un weekend molto solido – ha poi aggiunto – ho un buon feeling con la moto in questo momento, riesco ed essere competitivo e costante. Sono ...