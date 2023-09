MotoGP | annunciato il calendario provvisorio 2024 | si parte in Qatar | debutta il Kazakhstan

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Lahailrelativo al Mondialeche sarà costituito da ben 22 appuntamenti. Lo start tornerà ad essere in, in notturna, come da tradizione degli ultimi decenni, il 10 marzo. A seguire si andrà invece in Portogallo. Lasi sposterà poi in America per la prima doppietta, con Termas de Rio Hondo e Austin in Aprile. Poi Europa con Jerez, Le Mans, Barcellona e Mugello. A giugno la novità: si correrà al Sokol International Racetrack, la prima gara in. Premio. Assen e il Sachsenring saranno gli ultimi due appuntamento prima della pausa estiva, che verrà interrotta con Silverstone, seguito dal Red Bull Ring, in Austria. Sarà poi la volta dell’ultima doppietta europea con Aragon e Misano. Poi è ...