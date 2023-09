Morgane Detective Geniale 3 | Ultima Puntata | Morgane È Incinta!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 27 settembre 2023)3,ha un malore dopo un litigio e va in ospedale, dove scopre di aspettare un bambino. Intanto le sue indagini proseguono ed hanno anche a che fare con Serge e i suoi problemi…3 prosegue ed arriva al suo ultimo appuntamento. Al centro dell’attenzione c’è ancora una volta la protagonista, che farà una scoperta che di certo non la lascerà indifferente. Lascoprirà di essere in attesa del suo quarto figlio, ma a questo punto sorgeranno nuovi interrogativi. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo ...