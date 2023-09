Moratti | le novità dopo l’intervento al cuore | medici ottimisti ? TS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 settembre 2023)resta ricoverato al Galeazzi di Milanoprogrammato in angioplastica al: isono. CONDIZIONI STABILI ? Massimoè stato operato, nella giornata di ieri, in angioplastica al. Come riferito anche da Inter-News.it,era già stato programmato da tempo ed è andato tutto nel migliore dei modi. A dare gli ultimi aggiornamenti è stato questa mattina Tuttosport. L’ex presidente dell’Inter sta bene e le sue condizioni sono stabili. Idel Galeazzi di Milano sono perciòsul decorso post-operatorio. Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...