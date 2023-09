Mondiali di Atletica su Strada | la prima edizione al via | otto Azzurri per la medaglia

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Riga – Comincia il 1bre ladeidisu. La competizione si svolgerà a Riga in Lettonia e sarannogliin gara nelle tre specialità in programma. Il miglio, la mezza maratona e i 5 km. Per la mezza maratona si assisterà al debutto con la maglia azzurra di Sofiia Yaremchuk, mentre al maschile saranno impegnati Iliass Aouani, Yohanes Chiappinelli e Pietro Riva. Nei 5 km sono attese Nadia Battocletti e Federica Del Buono, nel miglio Mohad Abdikadar e il debuttante in Nazionale assoluta Giovanni Filippi. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming domenica 1°bre sul sito di World Athletics (LINK) e in differita tv dalle 16.30 alle 19.30 su RaiSport. La presentazione delle gare ...

Leonardo Fabbri ha chiuso al terzo posto la gara di getto del peso andata in scena a Zagabria e valida come tappa del World Continental Tour ...

Ferdinando Savarese, conduttore della trasmissione Sprint2U, appuntamento settimanale in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha avuto come ospite ...

Prima edizione dei Mondiali di corsa su strada , inizierà domenica primo otto bre a Riga, in Lettonia, saranno otto gli Azzurri in gara nelle tre ...

Nel 2023 ha partecipato al campionato europeo under 23; Nnachi Great, specialitàleggera ...20 mt; Ferrazzi Xabier, specialità canoa kayak, ha ottenuto il primo posto aiJunior under ...N ella nuova 'casa' di Marcell Jacobs. È Simone Collio, ex sprinter da 10'06 nei 100 con all'attivo anche tre Olimpiadi e sei, a illustrare i pregi della scelta. Il milanese, 43 anni, oggi stimato fisioterapista internazionale, è coordinatore della divisione performance della Wintecare, azienda che da anni fornisce ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Mondiali - Chi è Roberto Rigali, atleta non professionista argento ... Eurosport IT

Meeting regionale a Parma mercoledì 27 settembre. E in programma mercoledì 27 settembre a Parma un meeting regionale con gare per il settore assoluto e giovanile, organizzato dal Cus Parma. Sono iscri ...Tre progetti per la valorizzazione e la promozione dell'atletica e dello sport in generale. Scelta l'Atletica Agropoli ...