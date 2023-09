Mo | Fratoianni | ' governo non si limiti a seguire viccenda di Al Qaisi | metta in campo peso Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Sono passate troppe settimane dall'interrogazione parlamentare che avevo presentato in commissione Esteri di Montecitorio per chiedere alno di fare il suo dovere di fronte a un nostro concittadino, e di pretendere che a quel cittadino vengano riconosciuti i diritti alla difesa che il nostro ordinamento prevede, e che in questo momento gli vengono negati. Lo ha già ricordato il legale della famiglia, siamo di fronte a un'evidente violazione dei diritti di Khaled Al, che purtroppo in Israele contro i palestinesi costituisce una sorta di normale attività". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistrana, Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, prendendo la parola alla conferenza stampa svoltasi oggi a Montecitorio con la ...