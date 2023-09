Milano | il sindaco Sala | «Ripianteremo i 5mila alberi abbattuti dalla tempesta» Ma i soldi non ci sono e gli esperti avvisano | «Non basterà»

(Di mercoledì 27 settembre 2023) «Partiamo da una certezza: il cambiamento climatico esiste». Inizia così l’intervento deldiGiuseppeall’evento Come ci ambientiamo al cambiamento climatico che ha fatto il punto sulle conseguenze del nubifragio che ha colpitotra il 24 e il 25 luglio. «Se siamo qui a parlarne con serenità è solo perché è successo di notte. Alle 16 sarebbe stata una tragedia immane». Quella notte la città ha persocreando diversi danni diffusi: «In un mese abbiamo sistemato il grosso, diciamocelo siamo stati bravi», ha esultato l’assessora al Verde Elena Grandi. Le fa ecoche promette di «ripiantarli tutti», nonostante il Comune sia ancora impegnato nella ricerca dei fondi. Un annuncio che non rassicura il docente di Mitigazione dei ...

«Si parla molto di pace in Ucraina. Risulta che la città metropolitana di Milano, uno dei centri culturali, economici e politici più importanti in ...

«Si parla molto di pace in Ucraina. Risulta che la città metropolitana di Milano, uno dei centri culturali, economici e politici più importanti in ...

Speciale riconoscimento per l’Olimpia Milano che questa mattina, in Sala Alessi a Palazzo Marino, ha ricevuto dal Sindaco Giuseppe Sala l’Ambrogino ...

"Partiamo da una certezza: il cambiamento climatico esiste". Inizia così l'intervento deldiGiuseppe Sala all'evento Come ci ambientiamo al cambiamento climatico che ha fatto il punto sulle conseguenze del nubifragio che ha colpitotra il 24 e il 25 luglio. "Se siamo ...Scaroni: "L'ipotesi San Siro non è morta" Db23/09/2018 - campionato di calcio serie A / ... Ha lasciato interdetti noi, l'Inter e il, quindi sta a lui vedere se riesce a rimuovere questo ...

Dal 2024 raddoppia lo stipendio di Beppe Sala: quanto guadagnerà ... Fanpage.it

Consiglio comunale. Il discorso del Sindaco Sala in apertura dell ... Comune di Milano

Paolo Orrigoni, ex patron di Tigros ed ex candidato sindaco per la Lega a Varese ... Lo stesso Orrigoni è a processo anche a Milano per fatti simili contestati in seno all'inchiesta Mensa dei Poveri."Per la nostra città si tratterebbe di una grande opportunità. E magari, insieme allo stadio, potrebbe arrivare la metropolitana". Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, rilancia sull'opportunità di ved ...