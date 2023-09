(Di mercoledì 27 settembre 2023) C’è un velo di incertezza sul futuro di Davideal. Sul capitano si sarebbero fiondati due top club. Il futuro di Davidesembra essere al centro dell’attenzione di diversi club di alto livello. Secondo le ultime voci, sul terzino delsi sarebbero fatti avanti due big del calcio europeo. Davidesta attirando l’attenzione di club dispessore. Il terzino destro dei rossoneri è in scadenza di contratto nel 2025, e proprio per questo che il club di Gerry Cardinale starebbe lavorando al rinnovo, in modo da evitare intromissioni . Tuttavia, sulle tracce del calciatore si sarebbero fiondati due club in particolare. Due top club suIl terzino destro è cresciuto nella squadra rossonera, e ora è il capitano indiscusso della ...

Oggi, Cairo si trova a fare i conti - ini sensi - con un calcio molto diverso. 'È un mondo ... E per il futuro, Cairo si mostra ottimista: 'L'Inter è superiore, poi viene ile il Napoli ...Inter, le parole di Damiano Tommasi sulla lotta Scudetto: "I nerazzurri favoriti insieme a Juventus e" Intervenuto sulle frequenze di Radio24 nel corso diConvocati, Damiano Tommasi ha parlato dell'inizio della nuova stagione di Serie A, soffermandosi in particolare sulle favorite: Inter, ...

Milan, tutti pazzi per Calabria: che sgarbo dal grande ex Rompipallone

CS - Presentato al Comune il progetto per lo stadio del Milan - San ... Comune di San Donato Milanese

Dopo la Juventus, che ha una selezione Under 23 in Serie C, anche il Milan potrebbe avere una seconda squadra. Questa è l'indiscrezione lanciata da 'la Repubblica'. Il noto giornale, afferma come il c ...Il tecnico di Pomigliano d'Arco è stato presentato durante una conferenza stampa: "Sono molto felice di lavorare in questo Paese - ha detto l'ex allenatore di Fiorentina e Milan - Vogliamo portare ...