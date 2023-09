Milan | Sousa su Adli | “Ho detto che è il nuovo Zidane”

intercetta Adli dele quando gli si chiede se sia stato un obiettivo di mercato, il tecnico risponde abbastanza lapidario: 'È il nostro direttore che deve parlare di mercato, non io'. ...Commenta per primo Paulo, tecnico della Salernitana , ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta patita al ...prestazione dei suoi e ha fatto riferimento anche a Yacine Adli del, ...

Paulo Sousa: "Dicevo che per creatività e qualità tecniche Adli è il nuovo Zidane" Milan News

Sousa: «Adli straordinario, per me il nuovo Zidane per qualità» Milan News 24

Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta patita al castellani contro l'Empoli. Il tecnico si è soffermato sulla prestazione dei suoi e ha fatto riferim ...StampaNon solo sui social con le critiche dei tifosi, in queste ore Paulo Sousa è ufficialmente in discussione anche da parte della Salernitana. In questo momento si è concluso un confronto telefonico ...