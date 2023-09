Milan | Scaroni | “Ipotesi San Siro lontana | ma non morta”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 settembre 2023) San Donatoese è nel mirino delcome sede del nuovo stadio, ma Sannon è ancora un’opzione archiviata. A parlarne è il presidente, in occasione della presentazione della proposta di Variazione Urbanistica: “Non siamo qui a dire ‘addio e grazie’. L’Sanè piùma non è ancora. Avere un nuovo stadio nell’area di Sane lasciare in piedi anche l’attuale impianto è inaccettabile, lo dice anche il sindaco Sala. La posizione della sovrintendenza è scomoda, anticipa che considera il secondo anello di valore architettonico e quindi non si può demolire. Questa decisione ha lasciato interdetti noi, l’Inter e anche il sindaco, quindi sta a lui vedere se riesce a rimuovere questo vincolo. Se ci ...